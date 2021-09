Steigende Corona-Zahlen in der Region : „Die vierte Welle nimmt Fahrt auf“

Der Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen geht nicht davon aus, dass es zu Überlastungen in den Krankenhäusern unserer Region kommt. Foto: Heike Lachmann

Aachen Die Corona-Infektionen sind nach dem Ferienende in der Städteregion steil nach oben gegangen. Auch in den Krankenhäusern steigen die Zahlen. So schätzt Gesundheitsdezernent Michael Ziemons die Lage ein.