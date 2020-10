Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie-Maßnahmen in der Region : Corona-Zahlen steigen weiter über kritische Marken

Verschärfte Vorgaben: Generelle Maskenpflicht und Mindestabstände von zwei Metern gelten ab sofort verstärkt in Kommunen, die die kritischen Werte bei akut an Corona-Erkrankten überschreiten. Foto: dpa/Michael Kappeler

Aachen Die Zahl der neuen Corona-Erkrankungen steigt in der Städteregion weiter. In Aachen lag der Inzidenzwert am Mittwoch mit 49,4 haarscharf unter der kritischen Marke von 50. In Alsdorf wurde die Schwelle weit überschritten. Bürger und Behörden müssen sich für weitere Verschärfungen bei den Schutzmaßnahmen wappnen.