Kostenpflichtiger Inhalt: Was halten Sie davon? : Corona-Tischgeld der Aachener Gastro-Szene löst Aufschrei aus

Tischgeld in Zukunft Standard? Nach ersten Tests nimmt die Aachener Gastronomie davon – vorerst – Abstand. Foto: ZVA/Grafik

Interaktiv Aachen Ein Aachener Bäckereicafé testet „Coperto“, ein Tischgeld, in Höhe von zwei Euro, um den coronabedingten Hygienemehraufwand abzufedern. Anderswo steigen seit Wochen die Preise. Doch jetzt ist die Empörung groß.

Zwei Euro pro Tisch, 50 Cent pro Person – und eine gewaltige Welle der Empörung. Was in Italien als „Coperto“, das Tischgeld fürs Gedeck, traditionell und selbstverständlich zusätzlich zum Verzehr abgerechnet wird, hat in Aachen schon beim eintägigen Testlauf einen lauten Aufschrei verursacht. Südländer berappen anstandslos zwei bis drei Euro pro Person.

Hier im Westzipfel geht es eigentlich nur darum, den erhöhten Hygiene- und Dokumentationsaufwand für die gebeutelte Gastronomie, vor allem auf Außenterrassen, abzufedern. Dass die Coronavirus-Krise derzeit auf Bundesebene Hunderte Milliarden Euro verschlingt, scheint vor Ort in Aachen weniger Aufregung zu verursachen als kleine Aufpreise in Handel und Gastronomie, mit denen Bürger ganz direkt konfrontiert werden.

Seit Wochen steigen die Lebensmittelpreise in den Supermärkten, Friseure berechnen für den Hygiene-Mehraufwand seit einer Woche bis zu fünf Euro Aufpreis pro Schnitt. Als die Bäckerei Nobis nun auf der Suche nach praktikablen Lösungen für den wiedereröffneten Tisch­service unter den verschärften Anforderungen der Corona-Schutzverordnung an der Filiale am Münsterplatz eine Aufwandsentschädigung von zwei Euro pro Tisch und 0,50 Euro pro Person berechnete, tobte stundenlang teils gehässige Kritik durch die Sozialen Medien. Der Shitstorm war kaum zu bändigen. Von „Abzocke“ war die Rede.

Wolfgang Winkler, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Aachen, betont unterdessen, dass der Mehraufwand für die Gastronomie enorm sei. Jeder Gast muss persönlich auf seinen zugewiesenen Platz geleitet werden. Name, Adresse, Telefonnummer, genaue Platzposition sowie Uhrzeit und Dauer der Platz­inanspruchnahme müssen schriftlich dokumentiert werden. Nach jedem einzelnen Gast müssen Tisch und Stühle gewaschen und desinfiziert werden. So will es die Vorschrift.

„Wir haben die Aufwandsentschädigung wieder gestrichen. Die Kritik traf uns hart. Dabei wollten wir nur ganz transparent einen Teil der coronabedingten Mehrkosten – bei ohnehin seit Wochen rund 30 Prozent Umsatzeinbußen in unseren Bäckereien – abfedern“, erläutert Michael Nobis am Mittwoch. Möglicherweise wäre es generell für Gastronomen „unauffälliger“, gestiegene Kosten – bei ohnehin auch noch aufgrund der Abstandsregeln reduziertem Tischangebot – über leicht erhöhte Preise für Kaffee, Bier oder Schnitzel mit Fritten zu kompensieren. Aber: „Auf jedwede Preisaufschläge haben wir bewusst verzichtet, das möchten wir unseren Kunden nicht zumuten“, unterstreicht Nobis.

Er weist aber darauf hin, dass allein im Café am Münsterplatz eigens zwei zusätzliche Mitarbeiter nur für den coronabedingten Mehraufwand engagiert wurden. Es stelle sich nun jedoch heraus, dass die rigiden theoretischen Schutzvorgaben in der Praxis nicht ganz so konsequent verfolgt würden – auch deshalb verzichte man ab sofort auf die Aufwandsentschädigung. Nobis entschuldigt sich ausdrücklich für „die Verwirrung in der für uns alle dynamischen Lage“.

Armin Geiger, Geschäftsführer des Restaurants Elisenbrunnen, verzichtet ebenfalls aufs „Coperto“, das Tischgeld – und er dreht auch nicht an der Preisschraube. „Grundsätzlich wäre das in der Gastronomie angesichts der gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Personal und Hygiene dennoch nachvollziehbar“, sagt er. Allein das Desinfektionsmittel koste inzwischen 16 Euro pro Liter, vor der Corona-Krise seien es kaum vier Euro gewesen, rechnet er vor. Nobis, Geiger und Winkler betonen, dass die Branche alles unternehme, um Gaststätten, Restaurants und Cafés für die Kundschaft offenzuhalten. „Jeder Kunde hat Anspruch darauf, dass die hygienischen Vorschriften optimal eingehalten werden“, sagt Winkler.

Empfindlich reagiere die Kundschaft nichtsdestotrotz selbst bei geringen Preisaufschlägen, hier sei Fingerspitzengefühl notwendig. Die Gastronomie leide unter Einbußen, für viele Kunden – etwa durch verordnete Kurzarbeit – gelte das ebenso. Einig ist sich die Branche, dass sich höhere Kosten – auf die eine oder andere Art – langfristig auch auf Endpreise für die Kundschaft auswirken werden. Sonst würden existenzielle Nöte noch verschärft.

Möglicherweise werde sich eine Art „Coperto“ in den kommenden Wochen in vielen Betrieben kaum verhindern lassen. „Das müsste allerdings, so viel Ehrlichkeit muss sein, nach dem coronabedingten Mehraufwand für Personal, teuren Plexiglasschutz und Hygienemittel auch wieder gestrichen werden“, sagt Winkler. Sanfte, unauffällige Preisaufschläge entlang der Speisekarte würden hingegen eher nicht wieder rückgängig gemacht, wenn sich die Kundschaft einmal daran gewöhnt habe, vermuten Branchenkenner.