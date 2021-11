Teststellen und Impfzentren : Städteregionsrat genervt von „Hin und Her“

Aachen Erst schließen die Impfzentren, dann wird ihre Wiederöffnung gefordert. Ein ähnliches Muster zeigt sich beim Umgang mit Teststellen. Städteregionsrat Tim Grüttemeier hat für dieses Hin und Her wenig Verständnis.

„Fühlt sich genervt“: Mit diesen Worten hat Städteregionsrat Tim Grüttemeier am Sonntag einen Facebook-Post markiert, in dem er seinem Unverständnis über den Umgang mit Impfzentren und Teststellen Luft macht.

Was den Politiker nervt, ist das Hin und Her, mit dem die Kommunen „ohne Sinn und Verstand“ beschäftigt würden. Grüttemeier verweist zum einen auf die Impfzentren, die Ende September zurückgebaut worden waren – und deren Reaktivierung unlängst, unter anderem vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums , gefordert wurde. „Nahezu alle Gemeinden, Städte und Kreise haben einheitlich Länder und Bund gewarnt, die Impfzentren zu schließen, da die Infrastruktur dann weg ist", schreibt der 41-Jährige.

Mit steigenden Fallzahlen – die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Montag mit 201,1 einen Höchstwert – wurden Stimmen lauter, die sich die kostenlosen Bürgertests zurückwünschen. So sagte der gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, Mehrdad Mostofizadeh: „Das Ende der kostenlosen Bürgertests ist zu früh gekommen. Sie müssen zumindest in Herbst und Winter kostenlos für alle sein.“