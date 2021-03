Testen, öffnen und nachverfolgen : Städteregion Aachen will Modellkommune werden

Städteregion Aachen will Modellkommune werden

Lockerung mit Schnelltests? Die Städteregion Aachen will Modellregion werden. Foto: dpa/Holger John

Städteregion Aachen Die Krisenstäbe von Stadt und Städteregion Aachen haben beschlossen, sich beim Land als Modellregion zu bewerben. Dabei geht es besonders um Öffnungsschritte in der Gastronomie, im Kulturbereich sowie bei Veranstaltungen.

Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten können die Länder in ausgewählten Regionen mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten zu untersuchen. So lautet der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Krisenstäbe von Stadt und Städteregion Aachen haben beschlossen, sich beim Land NRW für die Durchführung eines solchen Modellprojektes zu bewerben.

Dabei soll in einem ersten Schritt versucht werden, dass zumindest die Öffnungsschritte umgesetzt werden, die in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März angekündigt worden waren. Dazu gehört die Öffnung der Außengastronomie, erweiterte Einkaufsmöglichkeiten in Geschäften, die Öffnung von Museen und Theatern und die Durchführung von bestimmten Veranstaltungen wie im Sport. Das alles allerdings immer unter strengen Hygieneauflagen und mit einem negativen Testergebnis vom selben Tag, dem sogenannten „Tagespass“. Bundesweit macht derzeit die baden-württembergische Kommune Tübingen als entsprechende Modellstadt bereits positive Schlagzeilen.