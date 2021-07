Inzidenzstrufe 1 in der Städteregion : Verschärfte Regeln für Schwimmbad-Besuch

Aachen Ab Samstag gilt in der Städteregion Aachen die Inzidenzstufe 1. Damit werden auch die Corona-Schutzmaßnahmen in den Schwimmbädern wieder strenger. Ein Überblick.

Ab Samstag gilt in der Städteregion Aachen wieder die Inzidenzstufe 1, da die Inzidenz an acht aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert 10 lag und somit am übernächsten Tag wieder die Stufe 1 gelten muss. Damit gelten für den Besuch von Schwimmhallen in Aachen folgende Regeln: