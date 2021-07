Quarantäne : Corona-Infizierte feiern im Apollo in Aachen

An beiden Abenden waren jeweils 450 Besucher im Aachener Apollo (Archivbild). Foto: Andreas Herrmann

Aachen Am vergangenen Wochenende gab es Corona-Infizierte in der Apollo-Diskothek in Aachen. 900 Menschen müssen jetzt eigentlich in Quarantäne, doch das Gesundheitsamt kann sie nicht erreichen.

Das hat Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen, Michael Ziemons, am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Mindestens ein Fall davon ist als Delta-Variante bestätigt. Leider sind die Anwesenheitslisten von den beiden betroffenen Abenden am Freitag und Samstag so schlecht lesbar, dass die Nachverfolgung sich als sehr schwierig darstellt. An beiden Abenden waren jeweils 450 Menschen in der Disco in Aachen.

900 Menschen müssen jetzt eigentlich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt weiß aber nicht, wie man die erreichen soll. Also wird jetzt öffentlich dazu aufgerufen: Wer am Wochenende im Apollo war, soll sich bitte in Quarantäne begeben.

(red)