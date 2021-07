Kampf gegen das Coronavirus : Der Impfbus hält am Freitag in Rothe Erde

Der Impfbus hält am Freitag in Rothe Erde

Aachen Der Impfbus der Städteregion Aachen ist wieder unterwegs. Heute macht die mobile Impf-Station Halt in Rothe Erde. Jeder, der mag, kann sich piksen lassen.

Die Städteregion Aachen will die Impfkampagne gegen das Coronavirus weiter vorantreiben. Der Impfbus des städteregionalen Gesundheitsamts hält heute, Freitag, in Aachen. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sich auf dem Vorplatz des Bahnhofs Rothe Erde gegen das Coronavirus impfen lassen.