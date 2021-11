Mitarbeiter und Patienten betroffen : Corona-Ausbruch im Franziskushospital

Aachen Im Aachener Franziskushospital sind mehrere Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klinik reagiert umgehend.

In der Klinik für Altersmedizin an der Uniklinik Aachen sind 14 Patientinnen und Patienten sowie fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Infektionen seien im Rahmen routinemäßiger Screenings festgestellt worden, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Der Infektionsweg könne nur bedingt nachvollzogen werden. „Bis auf einen waren alle positiv getesteten Patienten doppelt geimpft, sie befinden sich aktuell in einer klinisch stabilen Verfassung“, heißt es in der Mitteilung. Auch die infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zweimal geimpft worden. Die Betroffenen befänden sich in einer klinisch stabilen Verfassung.