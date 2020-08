Kostenpflichtiger Inhalt: Planungen laufen in viele Richtungen : Corona fordert die Kreativität der Öcher Karnevalisten heraus

So wie im vergangenen Jahr der Sessionsauftakt in Aachen im kommenden November sicher nicht aussehen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Karneval – so viel steht fest – wird coronabedingt in der kommenden Session sicher anders aussehen als die Öcher Jecken das gewöhnt sind. Wie genau, das weiß derzeit keiner so genau. Viele Vereine planen parallel in verschiedene Richtungen, andere haben ihre Veranstaltungen bereits abgesagt.