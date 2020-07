Kostenpflichtiger Inhalt: Tagesvater Jörg Somaraki aus Brand : Corona-Alltag mit den „Minis“

Seit zwölf Jahren arbeitet Erzieher Jörg Somaraki aus Brand als Tagesvater. Fünf Kinder betreut er im Haus der Familie in Aachen-Brand. Die Corona-Krise hat seinen Alltag massiv verändert. Foto: Heike Lachmann

Aachen Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat auch die Kindertagespflege in Aachen schwer getroffen. Tagesvater Jörg Somaraki, einer der wenigen Männer in diesen Beruf, erzählt, was das für ihn bedeutet.