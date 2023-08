Vielfalt und Humor : Comedian Khalid Bounouar erhält Aachener Integrationspreis

Integration muss nicht bierernst daherkommen: Das beweist Khalid Bounouar vom Comedy-Ensemble Rebell Comedy und einer der Preisträger des Aachener Integrationspreises. Foto: Endgame Entertainment

Aachen Wie gelingt Integration? Im Fall von Khalid Bounouar mit einer ordentlichen Portion Humor. Dafür gab es jetzt den Aachener Integrationspreis. Und nicht nur für ihn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Stöhr

„Man muss auch mal lachen dürfen.“ Mit diesem Satz blickte Bürgermeisterin Hilde Scheidt auf den Aachener Comedian Khalid Bounouar: Halb Algerier, halb Marokkaner nimmt der sich frohgelaunt immer wieder selbst auf die Schippe und lädt das Publikum auch an diesem Abend auf eine humoristische Reise in die Vergangenheit ein.

Dass das Thema „Integration“ nicht immer bierernst daherkommen muss, sondern auch jede Menge Stoff zum Schmunzeln bietet, daran ließ Bounouar vor einer bunt gemischten Zuhörerschaft im Depot an der Talstraße keinen Zweifel: Im Rahmen der Verleihung des Integrationspreises der Stadt gab er dort zur Freude des Publikums eine kleine Kostprobe aus seinem Programm.

Ob Comedian, Restaurantbesitzer oder Ehrenamtliche der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG): Die diesjährigen Preisträger bieten ein Bild der Vielfalt, das zeigt, wie Integration gelingen kann. Das meint auch Bürgermeisterin Hilde Scheidt, der es gemeinsam mit Moderator André Schnitker entsprechend wichtig ist, die Preisverleihung jeweils in einem großen Rahmen zu feiern.

Während der Comedian Khalid Bounouar das Thema Integration und Vielfalt immer wieder zum Inhalt seines Bühnenprogramms macht, ist Rawed Akl ein Beispiel für einen Gastronomen, der in seinem Restaurant vor allem geflüchteten Menschen eine Chance gibt. Er selbst kam aus dem Libanon nach Deutschland und hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, in einem fremden Land auf sich allein gestellt zu sein.

„Meine eigene Geschichte ist der Grund, warum ich mich für geflüchtete Menschen einsetze“, erzählt er während der Feier im Depot. Und so gilt sein ganzes Streben auch heute noch, Menschen aus allen Kulturen nach Ihrer Ankunft in Aachen zu helfen und auch deren Einbürgerung zu beschleunigen.

In der Kategorie Künstler zeichnete die Stadt den Comedian Khalid Bounouar (7.v.l.) mit dem Integrationspreis aus. Weitere Preisträger sind Rawed Alk (6.v.l., Kategorie Unternehmer), Markus Reissen (5.v.r., Kategorie Institution) sowie Beate Ergün, die posthum ausgezeichnet wurde; die Urkunde nahm ihr Ehemann Ramazan Ergün (3.v.r.) entgegen. Foto: Andreas Herrmann

„Wir sind eine große Familie“, sagt er und hat dabei seine zwei Töchter im Arm. Das Restaurant Akl hat sich in Aachen offensichtlich längst einen Namen gemacht: Rawed Akl ist erfolgreicher Unternehmer und beschäftigt in seinem Lokal 37 Angestellte aus unterschiedlichen Nationen, denen er all die Hilfe und Unterstützung zukommen lässt, auf die ein Mensch, der aus seiner Heimat fliehen musste, angewiesen ist. „Die gute Stimmung bei uns im Restaurant ist inzwischen überall bekannt“, betont er.

In der Kategorie „Institution“ wurde anschließend die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) ausgezeichnet. Die Ehrenamtlichen der KHG sind unter Leitung von Markus Reissen kulturübergreifend und vernetzend im Einsatz, um Studierenden aus aller Welt zu helfen und sie in allen Lebenslagen zu unterstützen. Ob Sprachtandems, Spieleabende oder die Vergabe von Stipendien im Fall von schwierigen Schicksalen: Die Hilfe wird an die jeweiligen Anforderungen angepasst, „und das Ergebnis sind nicht selten Freundschaften auf Lebenszeit“, sagt das ehrenamtliche Team.

Markus Reissen freut sich nach eigenen Worten immer dann ganz besonders, wenn es gelingt, schnell und unbürokratisch zu helfen. „Dass die Aachener sich immer dann als besonders spendenwillig erweisen, wenn es darauf ankommt, ist eine große Hilfe“, fügt er noch hinzu.

Ehrenpreis posthum für „Freundin des kurdischen Volkes“

„Beate Ergün starb 2023 nach kurzer, schwerer Krankheit“, heißt es in der Beschreibung der Preisträgerin aus der Kategorie „Ehrenpreis posthum“. Sie habe sich als „Freundin des kurdischen Volkes“ einen Namen gemacht, und es war dem Kuratorium entsprechend wichtig, sie für ihr Engagement posthum mit dem Ehrenpreis auszuzeichnen.

„Im Mittelpunkt stand bei ihr der Mensch“, betonte Bülent Iscan vom Kurdischen Volkshaus. Obwohl Beate Ergün Legasthenikerin gewesen sei, sei sie nicht müde geworden, schriftliche Eingaben auch bei der Stadt einzureichen, um gegen jegliche Doppelmoral zu protestieren. „Ein Vielfaltspreis hätte ihr sicher gefallen“, betonte Iscan.