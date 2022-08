IT-Unternehmen : Cognex, eine Erfolgsgeschichte am Standort Aachen

Teamgeist steht ganz oben auf der Agenda: Das Unternehmen Cognex, das in Aachen einen neuen Standort eingeweiht hat, setzt auf den Spirit eines Start-up-Unternehmens Foto: Hardy Welsch

Aachen/Würselen 40-jähriges Jubiläum, die Eine-Milliarde-Dollar-Marke geknackt und dann noch ein neues Gebäude am Standort in Aachen – das Unternehmen Cognex hat Grund zu feiern. Doch was genau ist Cognex eigentlich?