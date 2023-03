Gastspiel in Aachen : Circus Roncalli erobert den Platz auf dem windigen CHIO-Gelände

Der Zirkus kommt: Ab dem 8. April gastiert der Circus Roncalli auf dem Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins an der Krefelder Straße. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Bis zur Zirkuspremiere am 8. April in Aachen ist noch einiges vorzubereiten. Und ein Koch fürs Personal fehlt auch.

Manchmal geht es gar nicht um artistische Höchstleistungen beim großen Unternehmen Circus Roncalli, sondern um die Lösung alltäglicher Probleme – am besten sofort. „Für das Gastspiel in Aachen auf dem Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) an der Krefelder Straße brauchen wir unbedingt noch einen Koch oder eine Köchin für die Verpflegung des Personals, am besten sofort“, sagt Patrick Philadelphia (49), Technischer Leiter beim Circus, nervenstark, ein Mann mit über 26 Jahren Erfahrung in Sachen Zirkus.

„Es gibt keinen Bereich, in dem ich noch nicht gearbeitet habe“, versichert er. In Aachen ist er seiner Jugendzeit nah. „Ich habe damals mit meinen Eltern in Heinsberg gewohnt“, erzählt er. Und noch während des Gesprächs kommt eine weitere Alarm-Meldung: Ein Schleuderbrett-Artist hat sich am momentanen Spielort Bonn verletzt. „Er gehört zu einer Dreiergruppe“, meint Philadelphia nachdenklich. „Also suchen wir jetzt neben dem Koch oder der Köchin auch noch einen Schleuderbrett-Akrobaten!“ Bis zur Premiere des Programms „All for Art for All“ am Samstag, 8. April, ist nicht mehr viel Zeit.

Aachen ist für Roncalli ein bisschen Heimat. „So schade, dass wir nicht mehr auf den Blücherplatz in der Innenstadt dürfen, der Bendplatz war ziemlich abgelegen, Zirkus muss man schon von weitem sehen“, meint Philadelphia und ist gespannt auf den Montag, wenn die historischen bunten Roncalli-Wagen anrollen. Die ältesten, liebevoll gepflegten Sammlerstücke erzählen etwa 130 Jahre Zirkusgeschichte. Im Hotel wohnt niemand, denn es gibt eine Art Gesetz: Alle müssen rund um das große Zelt leben, sich schminken und die Kostüme anziehen. „Wer hier neu ist, wird erst mal roncallisiert“, erzählt Philadelphia. „Roncalli hat einen bestimmten Level, der für alle gilt.“

Bestens ist in der Soers die Parkplatzsituation – wichtig, um den Besuchern Stress zu ersparen. Den Platz vor dem Turniergelände – 169 Meter lang, 79 Meter breit – kennt die technisch qualifizierte Crew bereits durch die Kooperation bei „Höhner Rockin’ Roncalli“. Dennoch waren jetzt einige Vorbereitungen nötig, um die aufwendige Show zu garantieren. Gebraucht werden rund 1200 Kilowattstunden (kWh), damit alles funktioniert, hier ist die ALRV-Technik hilfreich eingesprungen. Selbst eine der hohen Laternen auf dem Gelände wurde abgebaut, weil sie im Weg war.

„Wir sind auf dieser Freifläche allerdings dem Wind stark ausgesetzt“, hat Philadelphia festgestellt. „Da müssen wir das Zelt doch zusätzlich noch entsprechend schützen.“ Platz ist für 1375 Gäste, nachdem man aufgrund von Corona die frühere Zahl von 1499 Sitzen im romantischen Rund mit seinen italienischen Logen reduzieren musste.

Alle Plätze sind nummeriert, das Zelt selbst ist 36,80 Meter breit mit einer Kuppelhöhe von 15 Metern, wobei die äußeren Masten es bis auf 16,50 Meter bringen. Die haltenden Stangen sind tief in den Boden eingelassen – 1,60 Meter lang, mit mindestens 1,20 Metern verankert. „So eine Arbeit kann man nicht mit Muskelkraft leisten“, versichert der Technische Leiter. „Dazu gibt es eine Maschine, für die wir gute Stromversorgung brauchen.“

In der aktuellen Show gibt es Tiere – aber Elefant, Pferde, Goldfisch und fliegende Papageien sind faszinierende Hologramme, die elf Beamer benötigen. Roncalli war der erste Zirkus, der diesen Effekt für sich entdeckte. „Die Entwicklung wurde extrem schwierig, denn ein Zelt ist rund, wir haben 340 Grad zu bespielen, eine komplizierte Projektionsfläche“, hat Philadelphia mit seinem Team erkannt. So, wie man es bei einem Auftritt von Sänger Justin Timberlake gesehen hat, der sich den bereits gestorbenen Prince per Hologramm zum Duett geholt hatte, ging es hier nicht.

Da erinnerte man sich an die Löwenkäfige der Vergangenheit, die im Rund hochgefahren werden konnten – wie jetzt die hauchfeine Fläche für die Hologramme. Nach großen Mühen, die entsprechende Firma zu finden, wurde das System gebaut – und wird bereits von anderen Zirkusunternehmen nachgeahmt, wie Philadelphia weiß.

In der Show gibt es zudem fliegende Kostümwechsel zu Musik von den Beatles bis Michael Jackson, eine Liebesszene, die das berühmte Gemälde „Der Kuss“ von Gustav Klimt einbezieht, eine Künstlerin im abstrakten Mondrian-Outfit, – unverzichtbar – einen chilenischen Clown mit unendlich viel Energie, wie die Macher versprechen, und manches mehr.

Nun ist alles vorbereitet und vermessen, erste Lastwagen mit knallroter Plane und der gelben Nostalgie-Aufschrift „Roncalli“ sind mit den Bauteilen für das Zelt da, nachdem die Platzvermieter noch einen Wagen mit Magnet ausgeschickt haben, um sämtliche Nägel und andere Metallteilchen zu entfernen, die vom Vormieter, der Euregio-Messe, übrig geblieben sein könnten.

An 19 Spieltagen mit 38 Vorstellungen wird sich das Publikum von „All for Art for All“ verzaubern lassen. Ein Wiedersehen in Aachen mit neuem Programm ist danach für 2025 geplant.