Drehbuchautor Christoph Mathieu : „Geschichten gehören einfach zu mir“

Christoph Mathieu ist Drehbuchautor und hat das Skript für „Der Pfau“ geschrieben, eine Komödie, die jetzt in die Kinos kommt. Foto: Thomas Jahn

Interview Aachen/Köln Die Komödie „Der Pfau“ läuft in den Kinos an. Einer der Drehbuchautoren ist Christoph Mathieu, der in Baesweiler aufgewachsen ist, und heute in Köln lebt.