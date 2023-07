Der Buchspazierer : Christoph Maria Herbst dreht in Kornelimünster

Bis Freitag werden noch Szenen für den Kinofilm „Der Buchspazierer“ in Kornelimünster gedreht. Foto: Andreas Steindl

Aachen Noch bis Freitag ist der historische Ortskern Kornelimünsters Kulisse für Szenen des Spielfilms „Der Buchspazierer“. Die Hauptrolle spielt Christoph Maria Herbst.

Kamera läuft! Kornelimünster ist erneut Drehort für Szenen eines Spielfilms. Es geht um den „Buchspazierer“, den Christoph Maria Herbst verkörpert. Der Film wird kommendes Jahr im Kino gezeigt.

Leicht abgeschottet von der Öffentlichkeit werden bis Freitag noch einzelne Szenen im hinteren Bereich des Korneliusmarktes gedreht. Christoph Maria Herbst geht Richtung Inde, kehrt wieder zurück – es sind immer nur ganz kurze Sequenzen, die von der Kamera eingefangen werden.

Wie viel Kornelimünster letztlich im Spielfilm übrig bleibt, ist offen. Der Schnitt der Regie hat seine eigenen Gesetze. Wie seinerzeit beim großen Spielfilm „Der Mann im Baum“ mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle. Der saß in Kornelimünster auf einem Baum, sprang herunter, drehte sich um – und stand mitten auf dem Aachener Markt ... In der kommenden Woche wird in der Stolberger Altstadt gedreht.

Und darum geht es in dem Film: Tag für Tag steht Carl Kollhoff im Hinterzimmer eines Buchladens und schlägt sorgfältig Bücher in Papier ein, um sie zu den Stammkunden in der Stadt zu bringen. Bücher sind das größte Glück des wortkargen älteren Mannes, der ansonsten jeglichen Kontakt zu anderen Menschen scheut.

Auf einem seiner Rundgänge heftet sich die neunjährige Schascha an seine Fersen. Widerwillig lässt sich Carl auf das Mädchen ein, das ihn fortan auf seinen Botengängen begleitet und ihn den „Buchspazierer“ nennt. Schnell gewinnt Schascha auch die Herzen von Carls Stammkunden und wirbelt nicht nur deren Leben gehörig durcheinander, sondern bringt auch Carl dazu, aus seiner eigenen Welt auszubrechen.

Den „Buchspazierer“, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Carsten Henn, kündigt die ARD Degeto als „eine warmherzige Hommage an die Literatur, das Leben und die Liebe“ an, „die große Gefühle auf die Leinwand zaubert“. Das Projekt sei „ein Feelgood-Movie, das zum Träumen, Weinen und Lachen anregt“.

Carsten Henns im November 2020 erschienener Roman stand monatelang in den Top 10 der Spiegel-Bestseller-Liste und wurde erfolgreich in 29 Ländern weltweit verkauft. Die Filmadaption markiert laut ARD das Kinoregiedebüt von Ngo The Chau, der auch die Kamera verantwortet. Das Drehbuch hat Andi Rogenhagen geschrieben.

Neben Christoph Maria Herbst als Buchspazierer Carl Kollhoff spielen Ronald Zehrfeld als Schaschas Vater, Edin Hasanović als „Mister Darcy“, Hanna Hilsdorf als „Effi Briest“, Tristan Seith als „Herkules“, das Nachwuchstalent Yuna Bennett in der Rolle der neunjährigen Schascha und als Gast Maren Kroymann als „Frau Langstrumpf“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Der Buchspazierer“ ist eine Produktion von Wüste Film/Wüste Film West in Ko-Produktion mit Studiocanal, ARD Degeto und Gretchenfilm.

(red)