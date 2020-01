Nationenpreis : CHIO Aachen erhöht Preisgeld auf eine Million Euro

Aachen Das Preisgeld im Nationenpreis des größten Reitturniers der Welt wird verdoppelt. Auf eine Million Euro steigt es an. Und auch bei zwei anderen Prüfungen wird das Preisgeld deutlich erhöht.

Beim CHIO in Aachen können die Springreiter in diesem Jahr deutlich mehr Geld verdienen. Allein im Nationenpreis des größten Reitturniers der Welt wird das Preisgeld auf eine Million Euro verdoppelt. Das bestätigte Geschäftsführer Michael Mronz. Der CHIO-Nationenpreis ist damit der weltweit am höchsten dotierte Team-Wettbewerb für Nationalmannschaften. Der CHIO findet in diesem Jahr vom 2. bis 7. Juni statt.