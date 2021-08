CHIO Aachen 2021 : Schaufenster machen neugierig auf das Turnier

Aachen Der Schaufensterwettbewerb der Geschäftsleute anlässlich des CHIO Aachen hat eine lange Tradition – und soll gerade in diesen schwierigen Zeiten auch ein Zeichen auf dem Weg zurück zur Normalität sein. Die Anmeldefrist geht noch bis Mittwoch.

„Manche haben in Aussicht gestellt, sollten sie gewinnen, ihr Preisgeld an die Flut-Opfer zu spenden, andere haben gesagt, dass es gerade jetzt ein richtiges Zeichen sei, den Wettbewerb zu organisieren und so weiter an der Rückkehr zur Normalität zu arbeiten“, berichtet Kemperman von den Gesprächen mit den Geschäftsleuten.