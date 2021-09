Schilder weisen den Weg durchs Gelände: Für die Vielseitigkeitsprüfung am Samstagvormittag führt der erste Weg der Besucher allerdings zum Kassenzelt an der Albert-Servais-Allee. Die Marathonfahrt der Gespanne am Nachmittag bleibt kostenlos. Foto: Andreas Steindl