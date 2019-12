Kostenpflichtiger Inhalt: Weltoffenes Aachen : Jüdische Gemeinde feiert Eröffnung des Chanukka-Fests

Am Elisenbrunnen wurde zum ersten Mal anlässlich des Chanukka-Fests das erste Licht entzündet. Foto: Heike Lachmann

Aachen Etwa 100 Menschen haben am Sonntagabend miterlebt, wie anlässlich des beginnenden Chanukka-Festes am Elisenbrunnen das erste Licht des etwa drei Meter hohen Leuchters angezündet wurde. Es war das erste Mal, dass die Aachener Jüdische Gemeinde den Beginn des Lichterfests in der Öffentlichkeit feiert.