Freunder Landstraße : CDU-Fraktion rollt Antragsverfahren um Tempo 30 wieder auf

Der Blick von der Trierer Straße in die Freunder Landstraße: Wenn es nach der CDU in Aachen-Brand geht, soll von hier bis zur Eilendorfer Straße ein Tempo-30-Abschnitt entstehen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Nicht zuletzt der Unfall am Dienstag hat die Debatte um Tempo 30 auf der Freunder Landstraße wieder angekurbelt. Die CDU hat für die Sitzung der Bezirksvertretung Brand einen entsprechenden Antrag aus der Schublade gezaubert, der diesmal erfolgversprechender sein kann.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Brand fordert Tempo 30 auf der Freunder Landstraße im Abschnitt zwischen Trierer Straße und Eilendorfer Straße. Dazu hat die Fraktion im Rahmen der Bezirksvertretungssitzung am vergangenen Mittwoch einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Der Antrag wurde bei uns intern schon länger diskutiert und hat das Ziel, die Situation für Fußgänger und Radfahrende sicherer zu machen“, teilt Stefan Auler, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Aachen-Brand, mit. „Zunächst sollten die Ergebnisse des Mobilitätskonzepts vorgestellt und ausgewertet werden. Der Unfall am Dienstag hat uns aber dazu bewogen, nicht länger abzuwarten.“

Da der Antrag auf die gemeinsame Erklärung im Rahmen der Länderverkehrsministerkonferenz in Aachen (März 2023) fußt, könne der Abschnitt auf der Freunder Landstraße erst zur Tempo-30-Zone werden, wenn die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung rechtskräftig sind. Auler erklärt: „Wir wollen nicht erst anfangen, zu diskutieren, wenn die Rechtslage da ist.“

Will heißen: Die Politiker gehen davon aus, dass die gemeinsame, einstimmige Erklärung der Verkehrsminister, die unter anderem über eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mehr Freiheiten für Kommunen bei der Einrichtung von Tempo 30 fordern, auf Bundesebene beschlossen wird. Wann das sein wird, sei zwar recht spekulativ, aber Mitte 2024 wäre denkbar. Bis dahin soll auf kommunaler Ebene im Idealfall aber alles klar sein.

Die neue Beschlussfassung würde den Kriterienkatalog für Tempo 30 erweitern und den Kommunen mehr Spielraum geben, sodass die „fehlenden rechtlichen Voraussetzungen“, die 2018 zur Ablehnung des Bürgerantrags geführt hatten (wir berichteten), nunmehr gegeben sein könnten. Die Gründe, die für Tempo 30 im Abschnitt zwischen Trierer Straße und Eilendorfer Straße sprechen, sind hingegen nicht neu:

So begründet die CDU-Fraktion ihren Antrag auf Tempo 30 nicht nur mit dem lebhaften Charakter des Straßenabschnitts, der unter anderem eine Kita, Ärzte, Einzelhändler, ein Reha-Zentrum und eine Tagespflegeeinrichtung bündelt. Die Freunder Landstraße weist außerdem keine Radverkehrsanlagen auf. Stattdessen ist der Gehweg auf südlicher Seite für den Radverkehr freigegeben, was aufgrund geringer Breiten zu Konflikten mit Fußgängern führe. Tempo 30 soll hingegen dazu führen, dass sich der Mischverkehr in einem sichereren Rahmen auf die Straße verlagert und das Konfliktpotenzial auf dem Gehweg verringert.

Da die Freunder Landstraße auch für den ÖPNV eine wichtige Verbindung von und nach Stolberg sowie zur Erschließung des Brander Ortsteils Freund ist, führt die CDU auch Argumente an, die eine Verlängerung der Fahrtzeit relativieren. Demnach heißt es: „Wir glauben, dass sich die dadurch bedingten Verzögerungen in engen Grenzen halten werden. So gibt es auf der insgesamt rund 800 Meter langen Strecke aufgrund der Bushaltestellen, Abzweigungen und Ampeln, Querungen, Verengungen und Aufmerksamkeitsstellen nur wenige Abschnitte, in denen eine Geschwindigkeit von 50 km/h tatsächlich gefahren werden kann.“