Alemannia Aachen : Eine Verletzung, unterschiedliche Ansichten

Unglücklich: Stürmer Cas Peters muss verletzungsbedingt bei Alemannias Testspiel in Kaunitz gegen Verl raus. Foto: Jérôme Gras

Aachen Cas Peters verletzt sich im Testspiel bei Drittligist Verl und fällt zum Auftakt gegen Wuppertal aus. Das sorgt im Netz für Fragen. Alemannia Aachens Trainer Helge Hohl gibt Antworten.

Der Trainer hatte es bereits am Donnerstagabend befürchtet, am Freitagmittag gab es dann die Bestätigung: Cas Peters hat sich bei der 1:4-Testspielniederlage beim Drittligisten SV Verl einen Muskelfaserriss ersten Grades zugezogen. Der Stürmer von Alemannia Aachen wird damit das Auftaktspiel in der Fußball-Regionalliga West nächste Woche Freitag gegen den Wuppertaler SV verpassen. Genauso wie Jan-Luca Rumpf, beim Innenverteidiger wurde zuvor auch ein Muskelfaserriss ersten Grades diagnostiziert.

„Die Verletzung von Cas ist natürlich ärgerlich. An unseren Planungen für Wuppertal ändert das – Stand jetzt – aber erst mal nicht viel. Aufgrund seines Trainingsrückstands war er sowieso noch nicht für die erste Elf vorgesehen“, sagt Helge Hohl. Auf der Mittelstürmer-Position steht damit vorerst nur Marc Brasnic zur Verfügung, da auch Rückkehrer Sascha Marquet seine chronischen Achillessehnenprobleme noch nicht überwunden hat. Brasnic „habe es in der Vorbereitung bislang gut gemacht“, gibt der Alemannia-Trainer als Hinweis auf das Wuppertal-Spiel. Weitere Optionen für diese Position sind nun Beyhan Ametov und Dustin Willms, die „flexibel einsetzbar sind“.

Der Ansicht des ein oder anderen Alemannia-Anhängers auf Social Media, dass das von Dienstag auf Donnerstag verlegte Spiel in Verl unter den Bedingungen – eine lange Anreise mit nur 14 Spielern – überflüssig und ein Risiko gewesen sei, widersprechen Hohl und auch Sportdirektor Sascha Eller energisch: „Der Test war wichtig. Die Verletzung darauf zurückzuführen, ist Blödsinn. Das hätte auch beim Training passieren können. Und selbst mit mehr Ersatzspielern hätten wir Cas nicht nach 60 Minuten ausgewechselt, er sollte Spielzeit bekommen. Blöd war nur, dass wir dann zu zehnt zu Ende spielen mussten und keine ausgewechselten Spieler wieder einwechseln durften“, findet Aachens Trainer. Eller ergänzt: „Eine Absage stand nie im Raum. Und Cas hat ja nicht zweimal 90 Minuten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gespielt. Das wäre etwas anderes gewesen.“

Auf die in der Vorbereitung bereits genutzte Option, A-Jugendspieler mitzunehmen, verzichtete Hohl dieses Mal: „Wir hätten sie gerne mitgenommen. Aber da sie momentan im Trainingslager sind, wollten wir sie da nicht herausreißen.“ Den acht zu Hause gelassenen Spielern der ersten Mannschaft wollte man die Reise ersparen, da sie von vornherein nicht für einen Einsatz vorgesehen waren. „Stunden im Bus sitzen, aber in Verl nicht zum Einsatz zu kommen und dann am nächsten Tag 90 Minuten zu spielen, empfanden wir nicht als sinnvoll“, meint der 31-Jährige im Hinblick auf das zur Generalprobe deklarierte Spiel beim Bonner SC.