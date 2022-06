Streit um Aachener Suchthilfe : Caritas fühlt sich „auf die Straße gesetzt“

Aachen Über den weiteren Verbleib des Tagesangebots der Suchthilfe in St. Peter hat sich zwischen der Stadt Aachen und der Caritas ein heftiger Streit entzündet.

Mangels Alternative müsse das Angebot in der Pfarrkirche am Bushof mindestens bis zum Herbst aufrechterhalten werden, heißt es dort mit Nachdruck. Es könne nicht angehen, „dass wir jetzt plötzlich selbst auf der Straße stehen“, kritisiert Caritas-Geschäftsführer Bernhard Verholen. Bei einer Videokonferenz Ende Mai sei dem Verband als Träger der Suchthilfe „praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt worden“. Mindestens bis zum Herbst sei man aber de facto gezwungen, am derzeitigen Standort in St. Peter zu bleiben. Dies sei auch mit der Pfarre so abgestimmt. „Wir haben derzeit keine Alternative“, sagt Verholen. Denn am angestammten Standort Kaiserplatz stünden nach wie vor keine geeigneten Räume zur Verfügung.