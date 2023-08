Gastronomie in Aachen : Neues Café Soleil mischt Frankenberger Szene auf

Gastronomie in Aachen

Aachen Das neue „Café Soleil“ ist gleichzeitig Bistro und Bar. In Bio-Qualität und im Vintage-Look legen die Macher am Rande des Frankenberger Viertels im mondänen Altbau los.

Superfood mit weißen Maulbeeren und Goji-Beeren aus Nepal? Nachfragen erwünscht! Auf die Kreidetafel im neuen „Café Soleil“ passen die vielen leckeren Bio-Varianten kaum drauf. „Wir haben noch keine gedruckte Speisekarte, beraten unsere Gäste aber supergerne persönlich“, sagt Karsten Schuth. Der 40-jährige Gastronom, bekanntes Gesicht aus dem „Café Kittel“ und der Stadttheater-Gastronomie in Aachen , hat mit Thomas Drießen (39) und vielen Freundinnen und Freunden gerade das „Café Soleil“ in der Viktoriastraße 56, Ecke Sophienstraße, eröffnet.

„Anne Ecke“ hat das Team die imaginäre Pächterin getauft. Kommunikation ist alles. Früher war hier ein kleiner Buchhandel in dem denkmalgeschützten Eckhaus, dann stand das Erdgeschoss jahrelang leer. Bis Schuth, Drießen und das Team mit Designerin Franziska Krämer loslegten. Monatelang wurde umgebaut, alles in Eigenregie, meistens Marke Eigenbau. Die moderne Gastro-Küche ist brandneu, aber die Theke im Café haben die fröhlichen Café-Besitzer aus einer edlen Marmor-Platte eines benachbarten Steinmetzes und alt-italienischen Fliesen zusammengezimmert. Das verspricht individuelles Flair.

Jugendstil-Vintage-Sessel und Stühle schmücken den 75 Quadratmeter großen Gastraum. Auf der Fensterbank thront ein historisches Röhrenradio, daneben glänzen an weiß getünchten Wänden Fotografien von Youssef Elis und Malerei von Milos Tichy. „Wir wollten eine gemütliche Atmosphäre schaffen, ganz natürlich unseren eigenen Stil finden“, erklärt Drießen.

Apropos: Die persisch-arabischen Frühstücksteller stehen am Vormittag im Mittelpunkt; es gibt aber auch saftige Croissants mit Butter und hausgemachter Himbeer-Rotwein-Marmelade. Daneben locken Zimtschneckenkuchen und Halva-Bananenbrot mit arabischer Pistazien-Paste. Alles pikant, fein abgeschmeckt in der kleinen Küche nebenan.

Das gilt genauso für den „Baklava-Cheesecake“, eine Art Symbiose aus amerikanischem Käsekuchen und türkischer Blätterteig-Süßspeise. „Aber wir bieten natürlich auch Herzhaftes an: etwa Quiches mit gegrilltem Gemüse, Panini und Ayurveda-Suppen“, sagt Schuth.

Die Atmosphäre im „Café Soleil“, das abends zur Bar wird, wirkt gelöst und fröhlich. Es wird viel gelacht. Das Publikum ist bunt – und neugierig. „Wir möchten Treffpunkt sein, laden dazu auch an unsere großen Tische. Die Leute sollen sich kennenlernen, ins Gespräch kommen, wenn sie mögen“, sagt Schuth. Gerne mehrfach pro Woche; die kleinen Preise laden dazu ein.

Kurdisch-türkische Küche mit ungewöhnlichen Spezialitäten stehen jetzt im neuen „Café Ez Tora“ an der Bismarckstraße auf der Karte. Der Küchenchef ist ein alter Bekannter.

Im Viktoriaviertel, am Rande des Frankenbergers Richtung Adalbertsteinweg, will das fantasievolle „Soleil“-Team jetzt die Szene aufmischen – und für Belebung sorgen. „Wir fühlen uns hier total willkommen, haben schon viele Anregungen unserer Gäste in unserer Küche aufgenommen“, erzählt Drießen.