Fußballmeisterschaft 2024 : Bunte Liga drängt es auf den Tivoli

Der passende Platz für Alternativkicker? Die Linke in Aachen macht sich dafür stark, den Tivoli für die Deutsche Alternative Meisterschaft 2024 zu öffnen. Foto: MHA/Bernhard Felker

Aachen Die Linksfraktion im Aachener Stadtrat will den Alternativfußballern den Tivoli für die Meisterschaftsendrunde 2024 zur Verfügung stellen.

Wenn der 1. FC Düren auf dem Aachener Tivoli schon nicht so recht erwünscht ist, dann vielleicht die Bunte Liga? Die Aachener Linksfraktion will es wissen und hat in der Sommerpause einen Ratsantrag eingebracht, wonach die nächste Deutsche Meisterschaft der Alternativfußballer an der Krefelder Straße ausgespielt werden soll.

Die Freigabe des städtischen Stadions wäre aus Sicht von Ratsherr Marc Beus, der auch Mitglied im Aufsichtsrat der Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft (ASB) ist, für Aachen eine gute Gelegenheit, die deutschen Alternativkicker besser zu unterstützen. Bislang halte sich die hiesige Wertschätzung doch arg in Grenzen – und dies, obwohl die Kullen Nullen erst vor wenigen Wochen den nun schon sechsten deutschen Meistertitel nach Aachen geholt haben und daher auch Austräger des zweitägigen Endrundenturniers 2024 sein werden.

Die Kullen Nullen sind eine jener Traditionsmannschaften, die die Bunte Liga in Aachen vor 40 Jahren mitgegründet und die Stadt zu einer der Hochburgen im deutschen Alternativfußball gemacht haben – neben Freiburg, Bremen, Hamburg oder Berlin. Unabhängig vom organisierten und leistungsorientierten Vereinsfußball stehen in den Bunten Ligen Begeisterung und Spaß am Spiel klar im Vordergrund. Ablesen lässt sich das auch an den Mannschaftsnamen wie Scherzgebirge Aua, Lazio Dom oder Hacke Bleiluft. Schiedsrichter sind meist nicht nötig, weil Respekt und Fairness im Vordergrund stehen.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, „dem alternativen Fußball eine angemessene Bühne in unserer Stadt bereitzustellen und den Kullen Nullen den Aachener Tivoli kostenfrei für das Turnier zur Verfügung zu stellen“, meinen die Linken. Bislang konnten sich die Alemannia-Vereinsverantwortlichen nur ein einziges Mal dazu durchringen, der Bunten Liga Platz einzuräumen: Im Mai 1993 wurde die Finalrunde im alten Tivoli ausgetragen. Im Rahmenprogramm sorgten damals Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe für Stimmung. Danach aber musste die Bunte Liga stets ins Nachbarland ausweichen. Wichtige Turniere werden meist in Lemiers ausgetragen.

Ob 2024 für Kullen Nullen echte Heimspiele möglich werden, wenn die fußballerische Konkurrenz aus ganz Deutschland anreist? Das müsse nun geprüft werden, teilt Bernhard Deil, Geschäftsführer der ASB, auf Anfrage mit. Der Antrag ist ihm erst wenige Stunden zuvor zugeleitet worden.

Die Alternativkicker der Bunten Liga waren ihm bisher kein Begriff, weshalb er sich jetzt erstmal kundig machen müsse, worum es bei der Alternativen Meisterschaft überhaupt geht. Das scheine eher ein kleines Festival zu sein, meint er und fragt sich, inwieweit das mit dem in Einklang steht, was sonst so auf dem Tivoli stattfindet. Geprüft werden müsse natürlich, ob es Terminkollisionen mit anderen Sport-Events gibt.