SSP AG plant und saniert : Bundesweit gefragtes Planungsbüro entscheidet sich gezielt für Aachen

Das Aachener SSP-Team: Die Architektinnen und Architekten, die Ingenieurinnen und Ingenieure mit Stammsitz Bochum und Dependancen in Karlsruhe und Berlin sind nun auch in der Aachener Region, in einem modernen Büro im neuen Medienhaus, beheimatet. Foto: Andreas Steindl

Aachen Das integrale Planungsbüro SSP hat rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Karlsruhe, in Berlin und am Stammsitz in Bochum. Jetzt sind sie auch in Aachen vertreten. Aus gutem Grund.