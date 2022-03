Investitionsstau : Bundeswehr in Aachen investiert 1,7 Milliarden Euro

In die Bundeswehr sollen Milliardenbeträge investiert werden – auch in Aachen und Eschweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Aachen Die gewaltige Summe soll in den kommenden 20 Jahren in Bundeswehr-Standorte in Aachen und Eschweiler investiert werden. Dies hat Oberst Klaus Engel, der Standortälteste, bestätigt.