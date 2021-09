Bundestagswahl in Aachen : Andrej Hunkos rotes Fahrrad zieht immer noch

„Ich ziehe weiterhin mit meinem roten Fahrrad durch die Stadt und komme mit den Leuten ins Gespräch“, sagt Linken-Kandidat Andrej Hunko (Archivfoto 2017). Foto: HARALD KROEMER

Aachen Bereits seit 2009 vertritt der Aachener Andrej Hunko die Linke im Bundestag. Viele Krisen, so sagt er, könne man nur auf internationaler Ebene lösen. Das will er auch in der kommenden Legislaturperiode versuchen.