Grenzübergang Aachen-Horbach : Bundespolizei nimmt 76-Jährigen nach jahrelanger Fahndung fest

Kontrollen in Aachen : Pontstraße und Kaiserplatz erneut im Fokus von Polizei und Ordnungsamt Die nächste konzertierte Aktion von Polizei und Ordnungsamt im Grenzland hat am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag stattgefunden. In Aachen wurden etliche Personen- und Verkehrskontrollen vorgenommen.