Smartphone und Jacken : Bundespolizei findet Diebesgut am Aachener Hauptbahnhof

Bundespolizei findet Diebesgut am Aachener Hauptbahnhof

Aachen Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Aachen einen Mann kontrolliert und dabei zahlreiches Diebesgut sichergestellt. Kaufbelege konnte er nicht vorlegen.

Die Bundespolizei kontrollierte den 27-Jährigen im Hauptbahnhof in Aachen . Er konnte keine gültigen Dokumente vorlegen, die seinen Aufenthalt legitimieren würden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Gegenstände aufgefunden werden, zu deren Herkunft sich der Beschuldigte nicht äußern wollte.

So wurde ein wertvolles Smartphone aufgefunden, welches im Fahndungssystem als gestohlen gemeldet war. In seinem Gepäck fanden die Beamten mehrere Jacken und Westen einer auch in Aachen ansässigen Einkaufskette, welche noch mit Preisschildern versehen waren und einen ungetragenen Eindruck machten. Einen Kaufbeleg oder ähnliches konnte der Beschuldigte hierfür nicht vorlegen.