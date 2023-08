Aachener Pflümli mit Pils? : Zentis und Bitburger machen gemeinsame Sache

Aachen Der Aachener Marmeladen-Hersteller Zentis und die Bitburger Brauerei wollen eine gemeinsame Firma gründen. Gibt es bald Bier mit Marmeladen-Geschmack? Oder umgekehrt?

Was verbirgt sich hinter dem unscheinbaren Aktenzeichen B4-110/23? Bier mit Marmeladengeschmack oder Pflümli mit einem Schuss Pils? Tatsächlich untersucht das Bundeskartellamt in Bonn unter diesem Aktenzeichen, ob der Aachener Süßwarenhersteller Zentis und die Bitburger Brauerei ein gemeinsames Unternehmen gründen dürfen – ein Joint Venture. Die beiden Lebensmittel-Unternehmen aus Aachen und der Eifel machen jetzt gemeinsame Sache.

Die Zusammenarbeit wird offenbar seit geraumer Zeit hinter verschlossenen Türen geplant. Beide Unternehmensleitungen geben sich auf Anfrage unserer Zeitung extrem zugeknöpft, wollen das Vorhaben nicht kommentieren. Man möchte sich zum laufenden Verfahren – noch – nicht äußern, heißt es.

Nur so viel: Das Verfahren läuft. Das Bundeskartellamt prüft nun die „Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch die Bitburger Brauerei GmbH und die Zentis Fruchtwelt GmbH & Co. KG“. Aber mit welchem Ziel?

Die Erfolgsgeschichte von Zentis begann in Aachen 1893 am Adalbertsteinweg, wo Franz Zentis seinen ersten Kolonialwaren- und Lebensmittelladen eröffnete. Er vermischte zur damaligen Jahrhundertwende Aprikosen mit Zucker und nannte das Ergebnis „Famos“ – feinste Aprikosen-Marmelade ohne Sirup. Es folgten diverse Konfitüren, später Bonbons, Schokoladen und Marzipan. In den 60er Jahren stoßen Joghurt- und Quark-Spezialitäten zum Produkt-Portfolio. In den Siebzigern kommen die prominenten Namen „Nusspli“ und „Aachener Pflümli“ auf den Frühstückstisch. Als erstem Unternehmen weltweit gelingt Zentis nach eigenen Angaben 1998 die Herstellung stabiler Schokostückchen, die nicht in den Milchprodukten, sondern erst im Mund schmelzen.

Das Unternehmen expandiert extrem. Nicht nur an der Aachener Jülicher Straße auf 70.000 Quadratmetern und in Eilendorf, sondern auch in Polen und Ungarn entstehen Produktionsstätten – man geht nach Russland, 2007 folgt der Schritt in die USA. Zentis produziert aber nicht nur Endprodukte, sondern arbeitet auch mit der weiterverarbeitenden Industrie seit vielen Jahren eng zusammen. Mit „natürlichen Rohstoffen, innovativen Ideen und Produktionsverfahren“ werde man zu einem der „führenden Fruchtverarbeiter für Milchprodukte, Milchalternativen, Backwaren und vieles mehr“, teilt das Unternehmen mit.

Wohin die Reise im Schulterschluss mit der Bitburger Brauerei geht, verrät das Bundeskartellamt, das die Fusion absegnen muss. Das neue Gemeinschaftsunternehmen will sich dem „Ver­trieb von ge­trei­de- und nuss­ba­sier­ten, ins­be­son­de­re ha­fer­ba­sier­ten Grund­stof­fen zur Her­stel­lung von Mil­cher­satz­pro­duk­ten“ widmen. Hafer wird auch zum Süßen genutzt. Als Standort ist Rheinland-Pfalz im Gespräch. Dort ist auch Bitburger beheimatet.

Branchen-Insider spekulieren nun, dass beide Unternehmen in den boomenden Markt von milchlosen, also pflanzenbasierten Getränken groß einsteigen wollen. Denkbar wären viele Varianten veganer Fruchtgeschmackdrinks – die nach Kuhmilch schmecken, aber keine enthalten. Über das Knowhow verfügt Zentis seit Jahren. Seit geraumer Zeit wirbt der Süßwaren- und Milchalternativen-Spezialist um Unternehmens-Kooperationen mit „Ready-to-market“-Lösungen. Auch Bitburger experimentiert gerne: So hat man in der Versuchsbrauerei beispielsweise glutenfreies Bier entwickelt.

