Mit E-Roller und im Privat-Auto : Bürger unterstützen Polizei bei Verfolgung durch Aachen

Aachen Ein mutmaßlicher Drogendealer ist auf filmreife Art in Aachen geschnappt worden. Bei der Verfolgung haben die Beamten tatkräftige Unterstützung von Bürgern bekommen.

Die Polizisten waren am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf Streife in der Zeppelinstraße in Aachen unterwegs und beobachteten mehrere verdächtige Männer, darunter einen mit einem Beutel. Als die Personen die Beamten sahen, liefen sie davon.