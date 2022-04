Polizei bittet um Hinweise : Brutaler Angriff am Adalbertsteinweg

Brutaler Angriff am Adalbertsteinweg

Die Polizei sicherte am Dienstagabend die Spuren am Tatort. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Am Montagnachmittag wird ein Mann in der Nähe der Aachener Josefskirche von einer größeren Personengruppe angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Abschnitt des Adalbertsteinwegs zwischen der Josefkirche und der Oranienstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei wurde ein Beteiligter schwer verletzt. Er schwebt auch am Mittwoch weiterhin in Lebensgefahr und wird auf der Intensivstation behandelt. Die Tatverdächtigen sind aktuell flüchtig, die Fahndung laufe auf Hochtouren. Nähere Angaben seien im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht möglich. (red)