Präzisionsarbeit in Aachen : Brücke Turmstraße ist um acht weitere Stahlträger gewachsen

Update Aachen Präzisionsarbeit im XXL-Format: Die neue Brücke Turmstraße nimmt Gestalt an. Am Wochenende sind weitere tonnenschwere Stahlträger eingebaut worden.

Es ist ein Anblick, der viele Schaulustige anlockt: Mithilfe eines 580-Tonnen-Raupenkrans sind am Wochenende weitere tonnenschwere Stahlträger an der Brücke Turmstraße eingebaut worden. Die Arbeiten begannen in der Nacht zu Samstag. Bis Sonntagabend sollen insgesamt acht Stahlträger eingebaut werden.

Die ersten acht Stahlträger – rund 40 Meter lang und bis zu 58 Tonnen schwer – landeten bereits vor einer Woche auf der Hälfte des Brückenneubaus Turmstraße in Richtung Ponttor. Jetzt folgt die andere Seite. „Alles lief nach Plan“, teilte Elisa Bresser vom städtischen Presseamt am Sonntag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Demnach waren am Sonntag bereits mittags alle acht Stahlträger eingebaut worden. Der Einbau der tonnenschweren Stahlträger war besonders knifflig, weil sie in dem besonders sensiblen Bereich passgenau aufgelegt werden mussten. Abgeschlossen sind die Arbeiten an der Brücke damit aber nicht. Voraussichtlich Ende des Jahres wird die neue Brücke fertiggestellt sein.