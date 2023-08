Kurpark Classix 2023 : Brautpaar gönnt 2000 Fans den spanischen Auftakt

Premiere: Veranstalter Christian Mourad und Aachens neue Generalintendantin Elena Tzavara eröffneten die Kurpark Classix mit „A Night at the Opera“. Foto: Heike Lachmann

Aachen Von wegen Unwetter: 2000 Fans genießen einen himmlischen Auftakt der Kurpark Classix. David Garrett kommt heute zurück nach Aachen.

Mit schwarzen Lackschuhen und im schicken Smoking steht Christian Mourad im Matsch. Er lächelt. Nachmittags hatte es wie aus Eimern gekübelt, jetzt ist der Regen passé. Sogar die Sonne blinzelt am Abend noch neben der gewaltigen Bühne durch die Baumkronen. „Ich hätte beinahe gesagt: Willkommen zum Wacken der klassischen Musik“, begrüßt er das Publikum – übrigens erstmals mit der neuen Aachener Generalintendantin Elena Tzavara. Das ist für knapp 2000 Klassik-Fans der Auftakt für die Kurpark Classix 2023. Generalmusikdirektor Christopher Ward und das Sinfonieorchester des Theaters Aachen starten „A Night at the Opera“ mit dem Titel „Noches españolas“ (Konzertkritik folgt in eigenem Artikel).

Bevor am heutigen Samstagabend um 20 Uhr Stargeiger David Garrett als einer der berühmtesten Söhne der Kaiserstadt auf seiner „Iconic-Tour“ sein Heimspiel absolviert, lassen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag bis 22.30 Uhr spanische Highlights schmecken. Mit Bollerwagen, Campingstühlen und Tischen bevölkern sie die Picknickwiese vor und neben der Tribüne. Etliche Gäste haben sich eigens in spanische Kostüme geschmissen; rote Hemden, Sombreros, Kerzenständer, Sangria und viel spanischer Wein machen die Runde.

Die Atmosphäre ist vor allem dank des dann doch mit 20 Grad Celsius überraschend warmen Wetters heiter und gelöst. „Es ist einfach unvergleichlich hier im Kurpark: tolle klassische Musik unter freiem Himmel, man kann sich selbst verpflegen – wo gibt es das denn noch?“, sagt Zuschauerin Annette Kürten – und entkorkt in ihrer fünfköpfigen Gruppe die nächste Flasche.

Spanisches Flair: Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich eigens für die „spanischen Nächte“ kostümiert. Foto: Heike Lachmann

Dabei ist auch das kulinarische Angebot auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Areal famos. Es gibt knusprige Kartoffel-Spirälchen mit Andalouse und Kräutersauce, Hamburger und Szechuan-Minirollen neben Dumplings.

Im VIP-Bereich allerdings führt Spitztenkoch Lukas Falcman (CSI Catering Service International) Regie. Seit Jahren verwöhnt er mit seinem Bruder Victor Bands und Stars auf Tour: darunter Pink, Silbermond, aber auch die Rocker von Kiss und Iron Maiden. „Kulinarische Klasse ist völlig unabhängig vom musikalischen Genre. Alle Gaumen wollen verwöhnt werden“, sagt Falcman. Es gibt unter anderem butterzarte Kalbsbäckchen mit Haselnusspüree und grünem Jus, Antipasti auf Ziegenkäsecreme mit Honig und Thymian. Eigens zum spanischen Thema des Abends hat er Gambas al ajillo mit weißen Bohnen gekrönt – ein Festessen für die geladenen Gäste.

So passt alles bestens zusammen bei diesem ersten von sechs Konzerten an fünf Tagen. Bis plötzlich am späten Abend zur Musik des Sinfonieorchesters ein paar Bässe über den Platz wummern, die so gar nicht zum adrett-klassischen Ton des Orchestern passen wollen. „Nebenan im Neuen Aachener Kunstverein fand eine Hochzeit hier im Kurpark statt, ich bin dann direkt rübergelaufen. Das Hochzeitspaar und deren Gäste waren zauberhaft. Die haben sofort reagiert und ihre Außenbeschallung erstmal ausgemacht, damit unser Sinfonieorchester ungestört das Konzert beenden konnte“, erklärt Mourad am späten Abend. Da glänzen die Lackschuhe schon wieder.

„Das Wacken der Klassik“: Spitzenkoch Lukas Falcman – der sonst Rockbands wie Iron Maiden verwöhnt – sorgt für feine Kulinarik im VIP-Bereich. Foto: Heike Lachmann