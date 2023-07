Stadt mahnt : Brandgeruch im Wald? Ein Fall für die Feuerwehr!

Aachen Die Waldbrandgefahr ist aktuell zwar gering, trotzdem weist die Stadt Aachen auf wichtige Verhaltensweisen für Waldbesucher hin. Diese konnten jüngst ein größeres Feuer im Öcher Bösch verhindern.

Aufmerksamen Waldbesuchern ist zu verdanken, dass die Aachener Feuerwehr einen Schwelbrand im Aachener Wald rechtzeitig löschen konnte. Darauf weist die Stadt Aachen jetzt in einer Pressemitteilung hin. Demnach eignete sich der Vorfall bereits am zurückliegenden Freitagmorgen, 7. Juli. Nach Mitteilung der Stadt haben Waldbesucher der Feuerwehr Brandgeruch im Aachener Stadtwald gemeldet. Nach längerer Suche durch die Feuerwehr und den Mitarbeitern des Gemeindeforstamtes sei der Schwelbrand gefunden und gelöscht worden.

Im NRW-Landesforstgesetz heiße es wörtlich, dass „im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Meter vom Waldrand […] außerhalb einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten und entsprechend gekennzeichneten Anlage das Anzünden oder Unterhalten eines Feuers oder die Benutzung eines Grillgerätes sowie das Lagern von leichtentzündlichen Stoffen nicht zulässig“ ist. Dazu gehört in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober auch ein grundsätzliches Rauchverbot. Bei Verstoß ist ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro möglich.

Mahnungen und Appelle : Waldbrandgefahr in NRW steigt Die Waldbrandgefahr in NRW ist derzeit jahreszeittypisch erhöht. Ein besonderes Risiko können Schadflächen sein, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall zu viel trockenen Holzresten geführt haben. Experten mahnen zur Vorsicht.

Nach dem Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist die Gefahr eines Waldbrands in Aachen derzeit gering. Für die Wetterstation in Aachen-Orsbach wird für diesen Donnerstag die Gefahrenstufe I – sehr geringe Gefahr – angegeben. Am Freitag und Samstag steigt sie den Prognosen zufolge nur leicht an.