Einsatz im Aachener Westen : Brandalarm bei Lambertz ruft Feuerwehr auf den Plan

Einsatz bei Lambertz: Ein Rauchalarm auf dem Werksgelände an der Borchersstraße hat am Mittwochmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Foto: MHA/Christoph Pauli

Auf dem Gelände der Firma Lambertz ist es am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Weil eine Brandmeldeanlage des Süßwarenherstellers Lambertz angeschlagen hatte, ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen Richtung Borchersstraße ausgerückt. Als die Brandschützer vor Ort eintrafen, waren leichte Rauchschwaden auf dem Werksgelände zu sehen, hieß es am Morgen auf Nachfrage in der Leitstelle. Allerdings habe man kurz darauf Entwarnung geben können.