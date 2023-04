Albert-Maas-Straße : Brand in Anbau drohte auf naheliegende Häuser überzugreifen

Die Feuerwehr war am Ostermontag auf der Albert-Maas-Straße in Aachen im Einsatz. Foto: Ralf Roeger

Aachen Am Ostermontag ist der Anbau eines Hauses auf der Albert-Maas-Straße in Aachen in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das anliegende Haus zu verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Aachener Feuerwehr wurde am Ostermontag um 12 Uhr ein brennender Anbau in der Albert-Maas-Straße gemeldet. Vor Ort war im Stadtteil Schönforst bereits eine große Rauchsäule zu sehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drohte das Feuer bereits, auf das Nachbarhaus überzugreifen. Fünf Personen wurden aus dem Haus gebracht, das zu dem Zeitpunkt bereits stark verraucht war.

Der Rettungsdienst war vor Ort, glücklicherweise wurde aber keine Person durch den Rauch verletzt. Ebenfalls gerettet wurden einige Hausmäuse, die den Besitzern von der Feuerwehr unverletzt übergeben werden konnten.

Nach 50 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten waren um 13.50 Uhr beendet. Die beiden verrauchten Häuser wurden von der Feuerwehr anschließend noch belüftet.

Die Einsatzstelle wurde anschließend zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Aachener Berufsfeuerwehr, sowie ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr.

(red)