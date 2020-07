Feuerwehr im Einsatz : Brände auf dem Militärgelände Camp Hitfeld

Aachen Auf dem alten Militärgelände Camp Hitfeld kam es am Montagabend zu Rauchentwicklungen. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell unter Kontrolle.

Auf dem ehemaligen Militärgelände Camp Hitfeld kam es am Montagabend zu zwei Rauchentwicklungen, die weithin sichtbar waren. Mehrere Polizeifahrzeuge und die Feuerwehr waren ausgerückt, um die Brandstellen zu finden und zu löschen. Schnell stellten sie fest, dass auf dem Gelände in einer alten Lagerhalle Unrat in Brand geraten war, so die Polizei. Auch eine zweite Brandstelle wurde gefunden. Die Feuerwehr hatte die Lage jedoch schnell im Griff. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet.