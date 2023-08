Kinos der Region : Boom in den letzten Wochen, Sorgen vor den kommenden Monaten

Die Kinosäle der Region waren in den vergangenen Wochen prall gefüllt. Foto: Colourbox

Region Die letzten Wochen waren sehr erfolgreich für die Kinos der Region. Das liegt an vielen Faktoren, besonders an dem Hype um „Barbie“ und „Oppenheimer“. Doch eine Krise ist bereits in Sicht. Kinobetreiber blicken mit Sorge in die Zukunft.

Das verregnete Sommerferienende war für die Kinos in der Region ein Segen. Schlechtes Wetter in Verbindung mit einer breit gefächerten Auswahl an guten Filmen hat Massen in die Kinos gelockt. Das erste Augustwochenende war deutschlandweit das stärkste für die Kinobranche seit 2006. „Es ist normal, dass die Besucherzahlen in den Ferien überdurchschnittlich sind. Aber diesmal waren wir weit drüber“, sagt Sebastian Stürtz von der Kinofamilie Stürtz, zu der die Cineplexe in Aachen und Alsdorf sowie das Capitol und der Eden Palast in Aachen gehören.

Knapp 100.000 Besucher zählte man in diesen Kinos innerhalb von vier Wochen. Ins Dürener Kino Lumen kamen in der ersten Augustwoche so viele Menschen wie im gesamten August 2022. „An guten Tagen haben wir 500 Besucher. In der Woche waren es 1500 pro Tag“, sagt Marco Kempen, einer der Theaterleiter des Lumen. Diese Zahlen gab es trotz der gleichzeitig stattfindenden Annakirmes, die normalerweise die Menschen weglockt.

Der kleine Kinoboom liegt zum großen Teil am riesigen Hype um die beiden Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“. Sie waren besondere Zuschauermagnete in den Kinos der Region. 36.000 Menschen haben in den Alsdorfer und Aachener Kinos „Barbie“ gesehen, 29.000 gingen in „Oppenheimer“. Zum Vergleich: den siebten „Mission Impossible“-Film, der durchschnittlich erfolgreich war, haben im vergleichbaren Zeitraum 10.000 Menschen angeschaut.

Schon seit der Premiere von „Barbie“ hört man von dem Eventcharakter, den der Kinobesuch hat. Die zum großen Teil weiblichen Besucher kommen in Pink gekleidet in die Vorstellung, doch auch bei den Männern war so manch pinke Krawatte zu sehen. Die Kinos gingen auf den Trend ein. In den Cineplexen in Aachen und Alsdorf bastelte man Mattel-Barbieboxen, in denen sich die Besucher fotografieren konnten. Auch in Düren wurde eine Barbie-Fotoecke aufgebaut. Im Hückelhovener Corso-Filmpalast war das Personal bei der Premiere ganz in Pink angezogen. Kinobetreiber Frank Dohmen ließ es sich nicht nehmen, mit einer Ken-Perücke die Gäste zu begrüßen.

Mit dem Erfolg von „Oppenheimer“ hatten viele Kinobetreiber nicht gerechnet. So hatte der Corso-Filmpalast den Film gar nicht im Programm. Das kleine Kino mit zwei Sälen muss gut auswählen, was es zeigt und was nicht. Da Filme heutzutage ein kurzes Auswertungsfenster haben und schnell auf Streamingplattformen verfügbar sind, müssen sie in kurzer Zeit häufig gespielt werden. Das bedeutet für den Filmpalast, dass einer der beiden Säle zwei Wochen lang beispielsweise nur „Barbie“ zeigt. Als die Spielpläne gemacht wurden, konnte man noch nicht absehen, dass ein dreistündiger, anspruchsvoller Film über J. Robert Oppenheimer so ein breites Publikum finden würde.

In der selbstgebauten Barbie-Fotobox im Cinetower Alsdorf konnten sich Zuschauer fotografieren. Foto: FTB Stürtz GmbH/Christoph Kalinowsky

Entstanden ist der Hype um „Barbie“ und „Oppenheimer“ aber nicht in einer Marketingabteilung in Hollywood, sondern von Fans im Internet. Die beiden recht unterschiedlichen Filme – eine knallbunte Komödie über das Kultspielzeug und ein düsteres Thrillerdrama über den Erfinder der Atombombe – hatten den gleichen Starttermin. Schnell gab es online Mixturen der Plakate und der Begriff „Barbenheimer“ entstand. Die Kinobranche sprang auf den Zug auf und bot Doppelvorstellungen an – mit großem Erfolg.

Im Kino Lumen in Düren hatten die Betreiber eine Barbie-Fotoecke eingerichtet. Foto: MHA/Alina Hasky

Allein in Aachen schauten 25.000 Besucher das insgesamt fünfstündige „Barbenheimer“-Event an, davon 8500 sogar die Originalversion in Englisch. „Das ist extrem viel“, sagt Stürtz. Auch in Düren gab es die Möglichkeit fürs Doppelpack, die immerhin rund 100 Besucher nutzten.

Reichen heute gute Filme allein nicht mehr, um Besucher ins Kino zu locken? Braucht es den Eventcharakter? In gewisser Weise schon, findet Sebastian Stürtz. „Unsere Aufgabe ist es eigentlich, jeden Kinobesuch zum Event zu machen. Die Qualität der Filme können wir nicht beeinflussen, alles andere schon.“ Es sei spürbar, dass sich solche zusätzlichen Angebote positiv auf die Zahlen auswirken. Ähnlich sieht es Marco Kempen: „Man muss den Leuten schon was bieten, weil der Streamingmarkt sehr stark geworden ist“, sagt er.

Für Frank Dohmen hingegen spielt der Eventcharakter weniger eine Rolle. Was in einer größeren Stadt geboten werden müsse, sei in Hückelhoven nicht so wichtig. Sein Kino habe eher noch Dorfcharakter. „Letztendlich hängt es von den Filmen ab“, sagt Dohmen. „Die Leute rennen nicht mehr blind in jeden Film rein.“ Was allerdings wichtig sei: In Sachen Technik und Komfort müsse auch ein kleines Kino auf dem neusten Stand sein. Filme werden immer länger, daher müssen die Sitze bequem sein. Dohmen hat seine Säle daher vor einigen Jahren umgebaut. Die Kinosessel hat er breiter und bequemer gemacht, auch wenn dadurch die Zahl der Plätze reduziert wurde. „Wer sitzt gerne drei Stunden auf unbequemen Stühlen“, sagt er.

Der Corso Filmpalast in Hückelhoven hat eher Dorfcharakter. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Viel Zeit, um sich über den Erfolg der vergangenen Wochen zu freuen, bleibt für die Kinobetreiber nicht. Die Auswirkungen der Corona-Zeit spüren die Kinos immer noch, da ist schon die nächste Krise in Sicht: Wegen des Streiks der Filmschaffenden in Hollywood stehen momentan die Produktionen still. Erste Auswirkungen machen sich bereits bemerkbar. Die Starttermine mehrerer großer Titel sind verschoben worden. Während es im Moment fast mehr erfolgversprechende Filme als Leinwände gibt, könnte es bald viel zu wenige Filme geben. „Das kann sogar wieder zu einer Situation ähnlich wie in der Pandemie führen“, macht Sebastian Stürtz den Ernst der Lage deutlich.