Marktplatz in Kornelimünster : Schrecksekunde nach Bombenfund

Der Kampfmitteldienst aus Düsseldorf rückte in Kornelimünster an. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der nächste Schreckmoment in Kornelimünster: Nach der Hochwasser-Katastrophe haben Anwohner am Mittwoch die Polizei wegen eines Bombenfundes am Rande des Marktplatzes alarmiert.