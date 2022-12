Die Themen des Jahres 2022 : Bomben in der Ukraine und Distanzunterricht in Aachen

Ukrainische Schüler : Wenn der Luftalarm in der Ukraine den Unterricht in Aachen stört Während in der Heimat Ukraine die Sirenen heulen, pauken die Schülerinnen Mariia, Valeriia und Kseniia in Aachen für ihren Schulabschluss – den ukrainischen wohlgemerkt. Wie funktioniert das?