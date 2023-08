Evakuierung in Neubaugebiet : Bombenfund in Aachen

Der Bereich wird aktuell evakuiert. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen In einem Neubaugebiet in der Burggrafenstraße in Aachen ist eine Bombe gefunden worden. Das Gebiet wird aktuell evakuiert.

In der Burggrafenstraße in Aachen ist nach Angaben der Polizei eine Bombe gefunden worden. Im Umkreis von 200 Metern wird das Neubaugebiet evakuiert.

Zur Minute sollen Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes am Fundort eintreffen.

Wir berichten weiter...

