Evakuierung in Neubaugebiet : Bombe entpuppt sich als Phosphorgranate

Nach einer halben Stunde war alles vorbei: Der Bereich in einem Neubaugebiet an der Burggrafenstraße musste evakuiert werden. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aachen In einem Neubaugebiet in der Burggrafenstraße in Aachen sorgt eine Phosphorgranate für eine kurze Evakuierung.

Das ging schnell: Nachdem die Polizei Aachen am Montag um kurz nach 13 Uhr zunächst einen Bombenfund gemeldet hatte, konnte sie schon kurze Zeit später wieder Entwarnung geben.

Ein Baggerfahrer in einem Neubaugebiet in der Burggrafenstraße in Aachen hatte in einer Baugrube einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, den er für eine Fliegerbombe hielt, und die Polizei verständigt. Die sperrte umgehend das Areal in einem Umkreis von 200 Metern. Ein Wohnhaus und eine angrenzende Gewerbehalle seien evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst habe schließlich festgestellt, dass es sich nicht um eine Bombe, sondern lediglich um eine Phosphorgranate handelte, vermutlich aus dem 2. Weltkrieg. Die Einsatzkräfte bargen die Granate und transportierten sie ab. Um 13.40 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Evakuierung aufgehoben.

Die Burggrafenstraße zweigt von der Jülicherstraße ab, die wegen Baustellen und der Teilsperrung der A544 derzeit verkehrsmäßig stark belastet ist. Vorerst waren der Polizei aber keine größeren Auswirkungen der Sperrung des Areals bekannt.

