36. Fußballstadtmeisterschaft : Böses Foul in Gruppen B

Lichtenbusch steht in der Hauptrunde der 36. Fußballstadtmeisterschaft.

Aachen Die 36. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal erlebt am Samstag ein böses Foul. Der Burtscheider TV steht ohne Spiel in der Hauptrunde. Der Veranstalter bleibt gelassen und Laurensberg steht in der Hauptrunde.

Thomas Steinbusch ist ein sehr unaufgeregter Zeitgenosse. Der Mitorganisator der Fußballstadtmeisterschaft, die in diesen Tagen beim Ausrichter FV Vaalserquartier über den Kunstrasen geht, ließ den Verfasser in seiner ruhigen Art am Telefon wissen, dass der eigentlich für 13 Uhr angesetzte Spieltermin zwischen den Mannschaften von Borussia Brand und dem VfR Forst nicht stattfinden würde.

''Beide Mannschaften haben heute morgen ihre Teilnahme abgesagt“, teilte Steinbusch mit. Es wird nicht das einzige Telefonat sein, welches er an diesem Morgen geführt hat. Schließlich musste die komplette Mitarbeiterschar informiert werden, dass das erste Spiel an diesem Samstag erst um 16 Uhr stattfinden würde. Beide Teams sollten in der Vorrundengruppe B an den Start gehen, ergänzt durch den Burtscheider TV.

Auch dort wird jemand den Hörer abgehoben haben und darüber informiert worden sein, dass die Mannschaft vom Stadion Siegel ohne ein Spiel für die Hauptrunde qualifiziert ist. Ohne die Gründe für die Absagen zu kennen, kommt dem Beobachter des Ganzen der Begriff des bösen Fouls, mindestens aber einer groben Unsportlichkeit in den Sinn. Immer wieder gehen Vereine bzw. Spieler mit ihren Versprechen anderen gegenüber ziemlich sorglos um.

Wer nicht kommt, hat frei, lautet das Motto. Die Vereine schauen in die Röhre, wenn ihre Spieler kurzfristig absagen und die Organisatoren erleben ein kleines Desaster, wenn die Vereine daraufhin absagen, die Planungen entsprechend über den Haufen geworfen werden müssen und Einnahmen durch fehlende Zuschauer ausbleiben. Darüber hinaus wirft solch ein fragwürdiges Verhalten ein schlechtes Licht auf die Veranstaltung, denn irgendjemand aus Forst, Brand oder Burtscheid wird gegen verschlossene Stadiontore gelaufen sein.

Thomas Steinbusch kann halt nicht jeden anrufen. Der Sieger der Gruppe B kommt also von der Salierallee, die Mannschaft wird es freuen, schließlich trifft sie im wohl sicher stattfindenden ersten Hauptrundenspiel am Donnerstag um 19 Uhr auf den Titelverteidiger Eintracht Verlautenheide.

In der Gruppe C waren alle Teilnehmer angereist. Gleich im ersten Spiel ging es ambitioniert los, im ersten Spiel fiel nach zwei Minuten bereits der Führungstreffer für VfJ Laurensberg gegen den VfB 08 Aachen, Kevin Bonnie vollendete freistehend per Kopfball. Als in der 11. Minute das 2:0 durch Recker fiel, war die Spieltendenz klar. Dem VfB 08 fehlte es an Durchschlagskraft und spielerischen Möglichkeiten, der D-Ligist war sich dem B-Ligisten aus Laurensberg hoffnungslos unterlegen.

Das 2:1 fiel dann auch sehr überraschend per Elfmeter, Torhüter Nasr verschaffte sich bei der Ballsicherung mit gestrecktem Bein Freiraum, was den Pfiff von Schiedsrichter Hill nach sich zog. Congar ließ sich die Chance nicht entgehen, der VfB war wieder im Spiel. Torhüter Houbé vom VfB wollte sich da nicht lumpen lassen, wartete mit seinem Befreiungsschlag so lange, bis erneut Bonnie zur Stelle war und den Abpraller ins Tor lenkte.

Das 4:1 folgte auf dem Fuße, Juschka lief alleine aufs Tor zu und ließ Torhüter Houbé keine Abwehrchance. Wiederum Bonnie erhöhte mit einem lupenreinen Hattrick auf 7:1, der doppelte Klassenunterschied zeigte sich auf der Anzeigetafel. Recker stellte auf 8:1, das Desaster für den VfB 08 stand fest. Im zweiten Spiel der Gruppe C ging es um den Gruppensieg.

Einen Erfolg von Lichtenbusch gegen den VfB 08 im abschließenden dritten Spiel vorausgesetzt, duellierten sich nun Laurensberg und Lichtenbusch. Beide beheimatet in der Kreisliga B, begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Barbari war es vorbehalten, den Bann zu brechen, das 1:0 für Laurensberg fiel aus dem berühmten heiteren Himmel. Barbari war es auch, der die Vorarbeit zum 2:0 durch Kevin Bonnie leistete.

Als dieser in der 12. Minute schon auf 3:0 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen und Laurensberg auf dem Weg zur Qualifikation für die Hauptrunde. In der Folge plätscherte das Spiel dahin, Laurensberg kontrollierte das geschehen und Lichtenbusch war nicht in der Lage, eigene Akzente zu setzen. Lichtenbusch konnte zwar durch Fröhlke noch auf 3:1 verkürzen, aber Bonnie stellte umgehend den Endstand von 4:1 her.