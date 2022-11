Blaulicht : Blutspuren nach Messerstecherei am Aachener Hansemannplatz

Der Tatort am Hansemannplatz wurde nach der Tat abgesperrt, die Polizei nahm Beweise auf. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen In der Nacht auf Dienstag ist es am Hansemannplatz zu einer Messerstecherei gekommen. Die Blutspuren waren noch am nächsten Morgen deutlich sichtbar.

Am Hansemannplatz in Aachen ist es in der Halloweennacht zu einer Messerstecherei gekommen. Die blutigen Spuren des Vorfalls waren noch am Folgetag auf dem Gehweg entlang mehrerer Geschäfte an der Peterstraße gut zu erkennen.

Die Staatsanwaltschaft Aachen hat die Ermittlungen eingeleitet. Auch die Pressehoheit liegt bei der Behörde – nähere Informationen zum Tathergang gab es zunächst nicht.

(red/pol)