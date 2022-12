Blumengeschäft in Aachen : Blutspuren führen Polizisten zum Einbrecher

Während Polizisten das Gebäude umstellten, hörten sie Geräusche aus dem benachbarten Innenhof an der Friedrichstraße (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen Wo ist der Täter? Nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft am Adalbertsteinweg am Montag geben Blutspuren die Antwort.

Blutspuren haben am Montagabend Polizisten auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers gebracht. Dieser soll eine Scheibe eines Blumengeschäftes in Aachen eingeschlagen haben.

Wie die Polizei berichtet, entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 20 Uhr das durchgeschlagene Glas an dem Geschäft am Adalbertsteinweg. Während die Beamten das Gebäude umstellten, hörten sie demnach Geräusche aus dem benachbarten Innenhof an der Friedrichstraße.

Im Treppenhaus des zugehörigen Mehrfamilienhauses fanden die Polizisten dann Blutspuren, die bis zu einer Tür im Dachgeschoss führten. Hinter dieser Tür verbarg sich ein 40 Jahre alter Mann mit einer blutenden Verletzung an der Hand.

Beamte der Kriminalwache konnten das Blut später vom Blumengeschäft bis zum Dachgeschoss im Mehrfamilienhaus verfolgen.

Der 40-Jährige wurde wegen des Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls festgenommen. Zur medizinischen Behandlung seiner Verletzung wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

(red/pol)