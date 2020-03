Kostenpflichtiger Inhalt: Seltsamer Einzelfall : Blue Gate: Aachens größte Baustelle dicht

Baugrube ausgehoben, Bauarbeiter abgereist, Baustelle geschlossen: Wann es für Blue Gate neben dem Hauptbahnhof weitergeht, ist völlig offen. Foto: Avia-Luftbild, Aachen Martin + Joel Jochum

Aachen Der Generalunternehmer Harfid legt die Großbaustelle Blue Gate am Hauptbahnhof still. Das verwundert. Denn andere Baustellen in Aachen laufen trotz der Corona-Krise auf vollen Touren weiter.