Kostenpflichtiger Inhalt: Nach sieben Jahren Leerstand : BLB will ehemaliges Straßenbauamt meistbietend verkaufen

Die Gammelzeit geht zu Ende: Das alte Straßenbauamt an der Karl-Marx-Allee soll endlich verkauft werden. Der BLB will einen Verkaufspreis von mindestens 3,1 Millionen Euro erzielen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das alte Straßenbauamt an der Karl-Marx-Allee wurde vor vielen Jahren dem Zerfall überlassen: Jetzt soll es endlich verkauft werden, damit neuer Wohnraum für Studierende in Aachen entstehen kann. Der BLB will einen Verkaufspreis von mehreren Millionen Euro erzielen.