Denkmalgeschützte Häuser : BLB startet weiteren Bieterwettbewerb

Charakteristische Dreifensterfront: Drei typische Aachener Wohnhäuser bietet der BLB nach jahrelangem Leerstand jetzt meistbietend zum Verkauf an. Das treibe die Mieten weiter nach oben, kritisieren die Grünen. Foto: Harald Krömer

Aachen Der Landesbetrieb BLB steht wieder in der Kritik, weil er Häuser in Hochschullage meistbietend verkaufen will. Zugleich verzögert sich der Verkauf an der Karl-Marx-Allee weiter, weil der Höchstbietende abgesprungen ist.